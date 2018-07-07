Сильная жара ожидается в 8 регионах Казахстана в ближайшие дни

Алматы. 7 июля. КазТАГ — Днем 7 июля в Мангистауской области сохраняется местами очень сильная жара — 44°С, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, днем 8-10 июля в Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется местами очень сильная жара — 42°С.

«Днем 8-9 июля в Туркестанской, Кызылординской областях ожидается местами очень сильная жара — 45°С, в Костанайской области местами очень сильная жара — 42°С», — говорится в штормовом предупреждении.

Также сообщается, что днем 9-10 июля в Алматинской области ожидается местами очень сильная жара — 41°С.

Днем 8-10 июля в Жамбылской области ожидается местами очень сильная жара — 43°С, заключается в штормовой сводке.