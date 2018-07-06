Астана. 6 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с 20-летием Астаны, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы построили Казахстан, мы построили замечательную столицу Астана. Это был труд всех казахстанцев, это была вера всех казахстанцев в будущее. Поэтому я благодарен всем за поддержку этой идеи, что мы смогли построить ее. Будем теперь отмечать 20-летие этой столицы. Я желаю всем астанчанам, всем казахстанцам добра, благополучия и новых свершений в нашем поступательном развитии страны», — сказал Н. Назарбаев на видео, размещенном на странице Акорды в Instagram в пятницу.

Напомним, решение о переносе столицы Казахстана из Алматы в Акмолу было принято постановлением Верховного совета РК 6 июля 1994 года, а 10 декабря 1997 года глава государства Н. Назарбаев окончательно утвердил данное решение. 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану, а уже через 2 месяца – 10 июня состоялась официальная презентация Астаны мировому сообществу в качестве новой столицы Казахстана. День столицы отмечается 6 июля и является государственным праздником.