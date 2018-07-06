Астана. 6 июля. КазТАГ – 20-летие Астаны празднуют казахстанцы.

В Казахстане наступил День столицы – основные праздничные мероприятия развернутся в Астане, где с утра и до поздней ночи гостей и жителей города ожидает масштабная праздничная программа, которая стартует в 11.00 с парада оркестров на пр. Республики, а в 17.00 его логическим продолжением станет плац-концерт на городской площади.

В 14.00 на ипподроме «Қазанат» начнутся состязания по традиционным казахским конным видам спорта – байге.

В 15.00 начнется полуфинал и гранд-финал традиционного ежегодного открытого городского чемпионата по караоке «Поют все!» – любители вокального мастерства сразятся за Кубок акима Астаны. Мероприятие состоится на летней площадке дворца «Жастар».

В 17.00 у монумента «Байтерек» стартует первый день ежегодного фестиваля этнической музыки Spirit of Astana, а в 19.00 на городской площади начнется международный фестиваль уличного танца International Street dance Session in Astana, в котором также смогут принять участие все желающие.

Главная же музыкальная программа Дня столицы начнется в 20.00 на площади у монумента «Қазақ Елі», где состоится гала-концерт с участием звезд казахстанской и зарубежной эстрады.

Помимо этого, в этот день пройдет множество мероприятий и на закрытых концертных площадках, а также в спортивных заведениях Астаны – концерты, соревнования и турниры.

Завершится празднование традиционным фейерверком, который запустят у Дворца мира и согласия.

Ожидается, что центральные мероприятия в честь 20-летия Дня столицы пройдут при непосредственном участии президента РК Нурсултана Назарбаева, а также высокопоставленных гостей из-за рубежа – глав государств и правительств, всемирно-известных политических и общественных деятелей.

Напомним, решение о переносе столицы Казахстана из Алматы в Акмолу было принято постановлением Верховного совета РК 6 июля 1994 года, а 10 декабря 1997 года глава государства Н. Назарбаев окончательно утвердил данное решение. 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану, а уже через 2 месяца – 10 июня состоялась официальная презентация Астаны мировому сообществу в качестве новой столицы Казахстана. День столицы отмечается 6 июля и является государственным праздником.