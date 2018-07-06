Иран прогнозирует рост цен на нефть до $100 и возложил ответственность за это на Трампа

Алматы. 6 июля. КазТАГ – Иран прогнозирует рост цен на нефть до $100 за барр и возложил ответственность за это на президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

«Ответственность за то, что потребители всего мира платят лишние деньги за нефть, особенно за бензин в США, целиком и полностью лежит на ваших плечах, господин Д. Трамп. И скоро вы увидите нефть по $100. В конечном счете Д. Трамп станет заложником России и Саудовской Аравии, которые мало заинтересованы в низких ценах на нефть», — заявил глава делегации Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Адебели в пятницу.

Напомним, 8 мая президент США Д. Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе. Вместе с тем, американский лидер пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он заявил, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.

5 июля заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Исмаил Коусари заявил, что иранские военные могут заблокировать Персидский залив при восстановлении американцами санкций, отметив, что 20% мировой нефти транспортируются через Ормузский пролив.