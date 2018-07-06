Возможность встречи Ким Чен Ына и Трампа в Швейцарии рассматривает КНДР

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Алматы. 6 июля. КазТАГ — Возможность встречи своего лидера Ким Чен Ына и президента США дональда Трампа в Швейцарии рассматривает КНДР, сообщает ТАСС.

«КНДР рассматривает возможность проведения встречи Ким Чен Ына и Д. Трампа в Швейцарии», — говорится в сообщении в пятницу со ссылкой на агентство Kyodo, ссылающегося на дипломатические источники.

По данным источников, Пхеньян направил дипломатов в Берн, Давос и Женеву для получения информации из первых рук о наличии подходящих конференц-залов и отелей для двусторонних переговоров лидеров США и КНДР, а также встреч с участием Китая и Южной Кореи.

Напомним, Д. Трамп и Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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