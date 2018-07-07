Астана призвала к усилению сотрудничества с Москвой и крупными мегаполисами мира

Алматы. 7 июля. КазТАГ – По мнению акима Астаны Асета Исекешева, крупные города будут со временем играть все большую роль в мировой экономике, что говорит о необходимости развития контактов Астаны с российской столицей и другими крупными агломерациями, сообщает ТАСС.

«Прекрасные отношения с нашей братской Россией, прекрасные отношения с нашим стратегическим партнером Китаем, братские отношения с азиатскими странами, но между городами нужно усиливать отношения, поскольку сейчас именно города будут играть ключевую роль», — сказал в пятницу, обращаясь к журналистам по случаю празднования Дня столицы, аким Астаны А.Исекешев.

«Мы налаживаем контакт с Пекином, Урумчи, Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Уфой, Ташкентом, Баку», — добавил глава столицы.

Как отметил А.Исекешев, Астана активно застраивается и растет.

«Мы готовим город к большой урбанизации, сейчас мы готовим город на 2 млн человек», — сказал он.

Касаясь работы международного финцентра «Астана», А.Исекешев напомнил, что мультипликативный вклад в ВВП Казахстана к 2025 году составит около $40 млрд. При этом, по словам акима, $8 млрд Казахстан должен получить от обслуживания финцентром клиентов из России, Центральной Азии и Закавказья.

Он также подчеркнул, что Астана стремительно избавляется от городских активов, а акимат даже отказался от служебных автомобилей в пользу такси. По его словам, активно развивается малый и средний бизнес Астаны — из 500 тыс. занятых в городе 300 тыс. работают в сфере малого и среднего предпринимательства.

«Порядка 57,5% ВРП (валового регионального продукта) составляет малый и средний бизнес. Это самый высокий показатель в республике», — пояснил аким, добавив, что такой показатель соответствует среднему уровню стран Организации экономического сотрудничества и развития. Наконец, он напомнил, что, согласно ожиданиям акимата, в ближайшие 5-6 лет в городе появится около 150 тыс. рабочих мест.

Напомним, в 2018 году Астане исполнилось 20 лет. В 1997 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил перенести столицу из Алматы в г.Акмолу, который в 1998 году был переименован в Астану. День столицы — 6 июля — отмечается в Казахстане как государственный праздник.