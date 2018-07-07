Ряд кадровых назначений произведен в структуре МВД Казахстана

Астана. 7 июля. КазТАГ — Приказом министра внутренних дел Казахстана назначены руководители полиции, ДУИС и департаментов по ЧС Туркестанской области и Шымкента, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) РК.

«На должность начальника ДВД Туркестанской области назначен полковник полиции Кайрат Дальбеков. (…) К.Дальбеков ранее занимал должность начальника департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

В информации отмечается, что начальником ДВД Шымкента назначен полковник полиции Ерали Джумаханбетов, ранее работавший начальником департамента МВД РК.

Также сообщается, что начальником департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Туркестанской области назначен полковник юстиции Талгат Абдранбаев, ранее работавший начальником оперативного управления комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, а на должность начальника ДУИС по Шымкенту назначен полковник юстиции Атэльбек Досмагамбетов, который ранее возглавлял ДУИС по ЮКО.

«На должность и.о. начальника департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Туркестанской области назначен полковник гражданской защиты Нургали Жунусов. (…) Начальником департамента по ЧС Шымкента назначен полковник гражданской защиты Нурболат Дербисов», — сообщается в пресс-релизе МВД.

Кроме того, полковник полиции Арман Оразалиев стал руководителем ДВД Жамбылской области.