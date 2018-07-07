США и КНДР договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации

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Астана. 7 июля. КазТАГ — Представители США и КНДР договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает РБК.

«В настоящий момент госсекретарь США находится с визитом в Пхеньяне», — пишет Reuters со ссылкой на представителей американского госдепартамента. Отмечается, что группы займутся проработкой технических вопросов, включая оценку мер Северной Кореи по ликвидации ядерной программы.

«Среди тем, которые Помпео обсудил с представителями Северной Кореи — репатриация останков военнослужащих США, погибших в ходе Корейской войны (1950-1953)», — говорится в сообщении.

Майк Помпео покинет Пхеньян 7 июля и отправится в Токио для встречи с главами МИД Японии Таро Коно и Южной Кореи Кан Ген Хва.

Напомним, в Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали соглашение о развитии двусторонних отношений и объединении усилий по достижению мира на Корейском полуострове. На саммите Ким Чен Ын вновь подтвердил готовность ликвидировать ядерную программу КНДР.

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При этом, по данным источников NBC, Северная Корея в последние месяцы увеличила производство ядерного топлива на своих секретных объектах. По информации газеты The Wall Street Journal, власти КНДР также расширили производство баллистических ракет на заводе в городе Хамхын на востоке республики.

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