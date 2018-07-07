Астана стала новым политическим центром, узнаваемым в мире — Назарбаев

Астана. 7 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном приеме по случаю празднования 20-летнего юбилея Астаны, сообщила пресс-служба главы государства.

Выступая с приветственной речью, Н.Назарбаев подчеркнул особую значимость слов «Казахстан», «независимость» и «Астана» для каждого гражданина страны. Глава государства отдельно остановился на истории Астаны и назвал древнее городище Бозок предшественником современной столицы Казахстана.

«Астана была резиденцией казахских правителей, начиная от Едиге до Аз-Тауке хана. Столичные археологи, осуществлявшие исследования по моему поручению, нашли летнюю ставку хана Аз-Тауке близ поселка Куйгенжар на берегу реки Ишим», — приводятся слова Н.Назарбаева в сообщении на сайте Акорды.

Глава государства поблагодарил всех участников строительства новой столицы Казахстана и жителей всех регионов страны за подарки к юбилею Астаны.

«Со строительством Астаны начался новый век Казахстана. Во-первых, с первых лет независимости были установлены все институты государственности. Астана стала новым политическим центром, узнаваемым в мире», — сказал президент Казахстана.

Глава государства отметил, что Астана, будучи геостратегическим центром Казахстана, позволила сформировать новую модель политического, экономического и социального развития.

«В столице сформирована новая ландшафтная эстетика, объединившая в себе город и равнину. Астана превратилась в центр мира и согласия для всего земного шара. Столица Казахстана стала родной для всего дружного и многонационального народа нашей страны», — заявил президент.

Кроме того, Н. Назарбаев указал, что Астана открыла возможности для новых миграционных процессов в стране.

«За 20 лет население столицы выросло в 4 раза и достигло 1 млн человек. Вся страна гордится этим городом и старается равняться на него. Динамичное развитие Астаны положительно повлияло на экономический рост регионов», — отметил глава государства.

Президент Казахстана также остановился на достижениях Астаны, ставшей местом генерации новых идей и инноваций.

«В столице проводится Астанинский экономический форум, где обсуждаются актуальные вопросы развития мировой экономики. Астана стала центром, где принимаются исторические решения, влияющие на дальнейшее развитие всего человечества. Здесь подписаны исторические документы Шанхайской организации сотрудничества, СВМДА и ЕАЭС, которые повлияли на социально-экономический рост во всем мире», — сказал он.

Н.Назарбаев также рассказал об «Астанинской декларации», принятой по итогам саммита ОБСЕ и саммита ОИС по науке и технологиям.

«За 20 лет Астана превратилась в эпицентр глобальной интеграции, безопасности и миротворчества. После исторического саммита ОБСЕ в мировую политику прочно вошло понятие «Дух Астаны». Наши конструктивные инициативы в области безъядерного мира и справедливого миропорядка способствовали избранию Казахстана непостоянным членом Совета безопасности ООН и председательству в этой авторитетной организации», — отметил глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что за последние 20 лет Астану посетили 22 монаршие особы, 180 президентов, 109 глав правительств и 114 глав международных организаций.

«Визиты глав государств и высокопоставленных ответственных лиц – это важнейший показатель дружественных отношений между странами. И каждый такой визит увеличивал число друзей Астаны во всем мире», — сказал Н.Назарбаев.

Президент Казахстана также отметил ключевую роль, которую играет столица Казахстана в модернизации экономики в условиях четвертой промышленной революции и интеграции страны в глобальное экономическое пространство.

«Город динамично присоединяется к глобальному технологическому тренду Индустрии 4.0. Валовой региональный продукт за эти годы вырос в 190 раз и достиг 5 трлн тенге в номинальном выражении, а в реальном увеличился в 5,5 раз. Объем инвестиций за 20 лет составил почти 8 трлн тенге. В целом инвестиции государства в развитие столицы окупились почти в 2,5 раза», — привел он детальную информацию.

В торжественном приеме принимали участие президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.