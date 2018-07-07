Недостаточное финансирование геологоразведки может привести к удорожанию нефти до $150, считают аналитики

Алматы. 7 июля. КазТАГ — По мнению экспертов компании Sanford C.Bernstein & Co, снижение инвестиций в геологоразведку может привести к резкому скачку цен на нефть, возможно, до $150 за баррель, сообщает ТАСС.

«Из-за избытка предложения нефти на мировом рынке в последние годы возникло «хроническое недофинансирование» нефтедобывающей промышленности и расходы на геологоразведочные работы упали до самого низкого уровня за последние годы… В результате объем доказанных запасов у большинства крупных нефтяных компаний, за исключением Exxon и BP, сократился в среднем на 30% по сравнению с 2000 годом, что создает условия для резкого роста цен», — приводит данные доклада аналитиков агентство Bloobmerg.

«Инвесторы, которые добивались от управляющих нефтяных компаний сокращения капиталовложений и повышения дивидендов, возможно, пожалеют о недофинансировании нефтяной промышленности», — подчеркнули эксперты. «Любое сокращение поставок нефти на мировой рынок обернется супервысоким ростом цен, возможно, даже более высоким, чем в 2008 году, когда цена барреля нефти была близка к $150», — считают они.

Как отмечается, в минувшую пятницу цена барреля нефти Brent равнялась $76,78. На протяжении 2017 года она выросла почти на 60%.