Казахстан и Россия сохранили историческую конструкцию Евразии и обеспечили развитие региона

Астана. 7 июля. КазТАГ — Казахстан и Россия сохранили историческую конструкцию Евразии, обеспечив взаимовыгодное развитие региона, считает глава министерства иностранных дел (МИД) РК Кайрат Абдрахманов.

«Общее видение перспективного развития евразийского пространства и роли наших стран в этом процессе позволили нам посредством СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС сохранить историческую конструкцию Евразии и обеспечить развитие обширного региона с учетом общих интересов и задач», — говорится в статье К. Абдрахманова «Основа стратегического партнерства Казахстана и России», опубликованной в «Российской газете».

«Мы плодотворно сотрудничаем в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Осуществляется практическое взаимодействие с Россией на региональном и глобальном уровнях по противодействию международному терроризму и религиозному экстремизму», — цитирует документ пресс-служба МИД РК.

Как отмечается в статье, обе страны уверены в том, что «взаимная поддержка РК и РФ в международных организациях, как в страновом формате, так и на персональном уровне, всегда была и будет приоритетной во внешнеполитической повестке дня Астаны и Москвы». При этом стороны с уважением и пониманием относятся к позиции друг друга по актуальным проблемам международной повестки, включая позиции в рамках ООН.

«Между Казахстаном и Россией практически не существует вопросов, которые не были бы или не могли бы быть решены путем конструктивного диалога и учета взаимных интересов. Сегодня отношения между нашими странами представляют собой успешную и эффективную модель двустороннего и интеграционного взаимодействия, которая является залогом стабильности и безопасности на всем евразийском пространстве», — подчеркивается в тексте.

В этой связи отмечается, что президенты Казахстана и России находятся в тесном контакте и ведут постоянный диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и оценке положения дел в мире.

Так, в течение 2017 года на высшем уровне состоялось 6 двусторонних встреч и 12 телефонных разговоров. «Такая интенсивность встреч и переговоров, безусловно, работает на укрепление связей и свидетельствует о заинтересованности в обеспечении стабильных и взаимовыгодных отношений между нашими странами», — подчеркивается в документе.

По информации МИД РК, Россия занимает лидирующую позицию среди торговых партнеров Казахстана (20,6% во внешнеторговом обороте РК). В 2017 году, после трех лет спада, зафиксирован существенный рост показателей взаимной торговли между двумя странами: товарооборот составил $16 млрд, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 25,6%.

Россия на третьем месте по объему прямых инвестиций из Казахстана. По данным Национального банка РК, накопленный объем прямых инвестиций с 2005 по 2017 год из РК в РФ составил $3,5 млрд, из РФ в РК — $11,7 млрд.

«Промышленная кооперация и создание совместных промышленных производств сохраняют потенциал одного из перспективных направлений сотрудничества. В Казахстане более 8,5 тыс. действующих предприятий с участием российского капитала, что составляет более трети от общего числа предприятий с иностранным капиталом в РК», — подытожили в МИДе.