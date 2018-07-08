В Афганистане уничтожен ключевой опорный пункт ИГ

Алматы. 8 июля. КазТАГ — В Афганистане уничтожен ключевой опорный пункт террористической организации «Исламское государство» (ИГ), пишет «Коммерсант».

«Силы безопасности Афганистана уничтожили ключевой опорный пункт террористической организации ИГ в уезде Хаска-Мина провинции Нангархар на востоке страны», — приводится информация телеканала Tolo News.

«Военная операция началась десять дней назад. Она проходила при поддержке иностранных военных, наносивших авиаудары. Убиты 150 боевиков», — поясняется в информации.

По данным представителей афганских властей, ИГ из уничтоженного опорного пункта планировало совершение нападений в столице Кабуле и других частях страны. «У них (ИГ) здесь были учебные центры. На этом месте, где мы стоим, боевики пришли и обезглавили 8 сотрудников пограничной службы», — цитируют российские СМИ заявление представителя подразделения сил специального назначения армии Афганистана в эфире Tolo News.

По его словам, 3-4 населенных пункта по-прежнему не зачищены от ИГ, «большое число боевиков бежало на другую сторону «линии Дюранда» (не признаваемая Кабулом афгано-пакистанская граница – КазТАГ).

Как пояснил командир местной полиции, военная операция продолжается, а поддержку афганской армии «оказывает иностранная авиация, которая наносит удары по позициям боевиков».