Джонсон покинул пост главы МИД Великобритании после своего несогласия с планом премьера Мэй

Алматы. 9 июля. КазТАГ – Борис Джонсон покинул пост министра иностранных дел Великобритании после своего несогласия с планом премьер-министра Терезы Мэй по выстраиванию отношений с Европейским союзом (ЕС) после выхода королевства из состава Евросоюза (Brexit), сообщает ТАСС.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку главы МИД Б. Джонсона с поста главы МИД. О том, кто сменит его на этом посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер-министр благодарит главу МИД за его работу», — сообщили в понедельник в канцелярии премьер-министра Великобритании.

Как сообщалось ранее, пост министра по Brexit покинул Дэвид Дэвис, который также предпочел уйти в отставку из-за несогласия с планом Т. Мэй. По мнению противников предложенного британским премьером плана, документ подразумевает значительные уступки Брюсселю. Особенно евроскептики недовольны позицией премьера в вопросах сохранения в той или иной форме доступа к общему рынку и таможенному союзу ЕС. Позже стало известно, что новым министром по Brexit стал Доминик Рааб, ранее занимавший кресло министра по делам жилищного строительства.

Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2017 года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года. Уже названы точная дата и время выхода – 29 марта в 23.00 по лондонскому времени (05.00 аст).