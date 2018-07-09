В Т15 млн обошлась инсталляция соломенной белки бюджету Алматы

Алматы. 9 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Алматинским налогоплательщикам инсталляция белки у входа в выставочный комплекс «Атакент» обошлась в Т15 млн, передает корреспондент агентства.

«Белка стоит не Т1 млрд, как появилось это в соцсетях сегодня. Белка – это совместный проект государства и агентства Funk, потому что стоимость белки от государства Т15 млн, стоимость общая проекта – Т23 млн», — сказала руководитель агентства Funk Майра Измайлова на пресс-конференции в понедельник.

Высота паблик арт-объекта в форме белки составляет 12 м, вес – 12 тонн.

По словам заместителя начальника управления культуры Алматы Наили Мулюковой, помимо белки в этом сезоне планируется установить еще 15 арт-объектов. Общая стоимость всех 16 объектов, включая проведение конкурса и участия в нем автора белки Алекса Ринслера, составляет Т78 млн. Она отметила, что условием акимата является привлечение средств агентства Funk, спонсоров.

Стоит отметить, что изначально планировалось сжечь белку спустя некоторое время.

«Алекс – художник-концептуалист и его национальная традиция создавать, потом все сжигать. У Алекса изначально было предложение сжечь арт-объект. По нашим традициям это не приемлемо. Мы сжигать не будем. Белка из соломы. Посмотрим, как будет выглядеть через 9 месяцев. Может быть, мы сами захотим убрать»,- отметила М. Измайлова.

Также она рассказала о проведенных противопожарных мерах для сохранности инсталляции.

«Само сено в депо обрабатывалось специальной огнеупорной жидкостью. Мы тестировали, выбрали самую лучшую, не горит. Установили капсулы, которые, когда температура достигает 90 градусов, капсула взрывается и холодный газ останавливает любое возгорание. Также поставили датчики сигнализации. На столбах появятся две камеры наблюдения»,- заключила она.