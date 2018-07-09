Астана. 9 июля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам газа и газоснабжения, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газа и газоснабжения», направленный на совершенствование законодательства в сфере газа и газоснабжения», — сообщили в понедельник в Акорде.

Напомним, 28 июня поправки были одобрены в парламенте РК. Как пояснили в профильном комитете сената, изменения предусматривают поэтапное дерегулирование оптовых цен на сжиженный газ посредством закрепления нового механизма поставки сжиженного газа на внутренний рынок Казахстана через электронные торговые площадки (ЭТП). Для этого предлагается ввести с 1 января 2019 года дополнительный (помимо прямого распределения) механизм обязательной поставки газа производителям на внутренний рынок через ЭТП, на который будет распространяться утверждаемая министерством энергетики РК предельная цена.

Также отныне предусмотрена компетенция минэнерго по утверждению ЭТП, через которые может осуществляться поставка сжиженного газа, и правил их функционирования (порядок допуска участников, режим торгов, секции, отчетность и так далее).

Отмечалось, что принятие законопроекта позволит повысить транспарентность распределения сжиженного газа, поставляемого на внутренний рынок, минимизировать случаи «теневого» экспорта объемов сжиженного газа, предназначенного для внутреннего рынка, обеспечить развитие конкуренции и бесперебойное снабжение сжиженным газом регионов страны.