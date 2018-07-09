Поправки по вопросам образования подписал Назарбаев

Астана. 9 июля. КазТАГ – Поправки по вопросам образования подписал президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования», направленный на совершенствование системы послесреднего, технического и профессионального образования», — сообщили в понедельник в Акорде.

Напомним, 28 июня поправки были одобрены в парламенте Казахстана. В законодательство внесено определение программы нравственно-духовного образования «Самопознание», в рамках которой осуществляется воспитательная деятельность по формированию мировоззрения молодого поколения казахстанцев, основанного на национальных и общечеловеческих ценностях. Кроме того, законопроектом предусмотрено закрепление понятий «производственное обучение», «наставник», «слушатель», «опорная школа» (ресурсный центр). Вместе с тем, поправки на законодательном уровне закрепляют статус республиканского учебно-методического совета, учебно-методических объединений по профилям, позволяющие усилить методическую работу по вопросам деятельности организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

Помимо этого, внесены поправки, направленные на исключение дублирующих и устаревших норм, устранение коллизий и противоречий в нормах законодательства в сфере технического и профессионального образования.