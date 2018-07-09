Президент РК подписал поправки по вопросам венчурного финансирования

Астана. 9 июля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам венчурного финансирования, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам венчурного финансирования», направленный на совершенствование механизмов финансирования рынка новых технологий», — сообщили в Акорде в понедельник.

Напомним, закон был принят парламентом РК 28 июня. Согласно заключению профильного комитета сената, селью законопроекта является повышение инновационной активности, стимулирование развития и эффективного функционирования рынка частного венчурного капитала и собственной экосистемы разработчиков цифровых и других инновационных решений путем внедрения системного законодательного регулирования отношений, связанных с венчурным финансированием, в том числе эффективной государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и трансферта технологий на примере современной международной практики. По мнению разработчиков законопроекта, его принятие повлечет за собой формирование и совершенствование законодательной базы в сфере венчурного финансирования, что приведет к инвестиционному оживлению участников рынка венчурного финансирования и росту инновационной и предпринимательской активности в РК.