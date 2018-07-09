Отравившаяся нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери женщина скончалась в больнице

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Алматы. 9 июля. КазТАГ — Отравившаяся нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери (графство Уилтшир) женщина скончалась в больнице, сообщает ТАСС.

«Следователи открыли дело об убийстве после того, как женщина, подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери, скончалась в воскресенье, 8 июля, в больнице. Она была официальна опознана как 44-летняя Дон Стерджес из Даррингтона», — говорится в заявлении на сайте Скотленд-Ярда в понедельник.

Как отмечается, 44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии. Позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию «Новичка» – того же нервно-паралитического вещества, которым в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Тогда Лондон возложил ответственность за инцидент на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала свою причастность к этому.

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