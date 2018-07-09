До $7 тыс. ожидается рост цены на биткоин

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Алматы. 9 июля. КазТАГ — Аналитики предсказывают, что на предстоящей неделе стоимость самой популярной криптовалюты продолжит расти, но умеренными темпами, и может превысить отметку в $7 тыс., сообщает газета «Известия».

«Средняя цена по более чем 20 биржам по итогам торгов 8 июля составила $6,874 тыс., рост — 3,74%. При этом на крупнейшей бирже Binance биткоин подорожал на 3,32% до $6,748 тыс.», — отмечается в сообщении в понедельник.

Часть экспертов считает, что к торгам постепенно теряется интерес и существует вероятность «искусственных торгов» криптовалютой. Также высказывается мнение, что затишье является маскировкой реальных объемов операций.

На данный момент цена на биткоин пытается укрепиться на достигнутом уровне, но после 17 июля рынок будет готов к росту стоимости. Пока же рынок криптовалют продолжает корректироваться и показывать некоторую устойчивость.

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