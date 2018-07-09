Сократить представителей госорганов в общественных советах предлагает МОР РК

Астана. 9 июля. КазТАГ — Сократить представителей госорганов в общественных советах предлагает министерство общественного развития РК, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках совершенствования деятельности общественных советов предлагается сократить участие госорганов в общественных советах до 10%», — заявил вице-министр общественного развития РК Абзал Нукенов на пленарном заседании антикоррупционной сети ОЭСР по заслушиванию промежуточного отчета Казахстана, который состоялся в Париже.

В своем выступлении вице-министр А.Нукенов рассказал о предпринимаемых мерах по совершенствованию деятельности общественных советов. Он отметил, что подготовлен и внесен в министерство юстиции РК проект концепции законопроекта по общественным советам. Изменения коснутся вопросов формирования, ротации, механизма прекращения полномочий членов общественных советов и вопросов финансового и материально-технического обеспечения деятельности советов.

В частности, предлагается сократить участие госорганов в общественных советах до 10 процентов. Согласно действующему законодательству представленность госорганов в общественныx советаx должна быть не более 1/3 от общего числа его членов.

В свою очередь, эксперты ОЭСР положительно оценили меры Казахстана по совершенствованию деятельности общественных советов, отметив важность их законодательного закрепления.

«По словам экспертов, данное положение, положительно сказывается на восприятии обществом целей и задач общественных советов, что способно усилить общественное доверие к деятельности института, как к ключевой диалоговой площадке между государственными органами и населением», — поясняет пресс-служба.

Основная цель заседания ОЭСР — обсуждение и утверждение в рамках 4-го раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией мониторинговые отчеты по Армении, Кыргызстану и Украине, а также промежуточные отчеты по Азербайджану, Казахстану, Грузии, Монголии, Таджикистану, Украине и Узбекистану.