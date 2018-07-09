Алматы. 9 июля. КазТАГ — Футбольный клуб «Иртыш» возглавил тренер из Болгарии Димитар Димитров, передает корреспондент КазТАГ.

По данным болгарских СМИ, контракт с Д. Димитровым рассчитан на 2,5 года.

Отметим, что этот специалист ранее уже тренировал павлодарский клуб, в который он пришел в июне 2015 года. В тот сезон «Иртыш» плохо стартовал в премьер-лиге, но Д. Димитров вывел команду в первую шестерку. При этом в сезоне 2016 года под его руководством павлодарские футболисты завоевали бронзовые медали в чемпионате Казахстана, что позволило им получить путевку в Лигу Европы-2017/2018.

В августе 2017 года Д. Димитров, не получив предложения о новом контракте от руководства «Иртыша», принял предложение болгарского чемпиона – клуба «Лудогорец». И, чтобы досрочно уехать из Казахстана и начать чемпионат Болгарии-2017/2018 с самого старта, главный тренер сам выкупил свой контракт у «Иртыша».

В нынешнем сезоне павлодарский клуб под руководством Херарда Нуса неудачно стартовал в премьер-лиге, вследствие чего испанский тренер был вынужден подать в отставку.

До прихода Д. Димитрова ФК «Иртыш» тренировали Дмитрий Кузнецов и Ойрат Садуов.