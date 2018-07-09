Председатель суда в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента страны

Алматы. 9 июля. КазТАГ — Председатель суда в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает ТАСС.

«Председатель Федерального регионального суда четвертого округа (TRF-4, апелляционный суд второй инстанции) Бразилии Карлос Эдуарду Томпсон Флорес отменил решение об освобождении из тюрьмы экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, осужденного по делу о коррупции», — говорится в сообщении со ссылкой на телеканал Globo в понедельник.

Как сообщается, ранее два судьи TRF-4 вынесли противоречащие друг другу решения по делу бывшего главы государства.

«Сначала Рожериу Фаврету постановил выпустить политика из-под стражи. Он аргументировал свой вердикт тем, что в деле Лулы да Силвы появились новые факты. Речь идет о том, что экс-президент вновь был провозглашен левой Партией трудящихся возможным кандидатом на высший государственный пост (официально кандидатуры политиков будут регистрироваться только в августе). Затем коллега Фаврету по TRF-4 Жоау Жебран Нету аннулировал решение об освобождении Лулы да Силвы. По мнению этого судьи, именно он обладает полномочиями в том, что касается дела Лулы да Силвы, так как ведет в апелляционном суде антикоррупционные процессы. Именно это решение поддержал председатель TRF-4. Таким образом экс-президент пока останется под стражей», — поясняется в сообщении.

Напомним, Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа (TRF-4) подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с 9 лет и 6 месяцев до 12 лет и одного месяца. По данным социологических опросов, Лула да Силва является фаворитом президентской гонки в преддверии голосования, которое состоится в октябре этого года.