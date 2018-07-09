Вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности полетов обсудят представители стран СНГ в Минске

Алматы. 9 июля. КазТАГ – 11-13 июля в Минске представители стран Содружества независимых государств (СНГ) рассмотрят вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации, сообщает пресс-служба исполкома СНГ.

«11-13 июля в исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет дополнительное заседание подгруппы №4 рабочей группы для подготовки предложений по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации государств-участников СНГ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.

Уточняется, что на встрече представители стран СНГ намерены обсудить вопросы, касающиеся санитарно-эпидемиологической безопасности полетов гражданских судов, в том числе предложения межгосударственного авиационного комитета в части создания типового плана готовности гражданской авиации государств по обеспечению мероприятий при инфекционных болезнях, которые могут создать чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и иметь международное значение.

«Рабочая группа для подготовки предложений по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации была создана решением совета по сотрудничеству в области здравоохранения. В ее состав вошли представители авиационных администраций, министерств здравоохранения, авиапредприятий, авиакомпаний, профессиональных ассоциаций, учебных заведений и научно-исследовательских организаций стран СНГ», — поясняется в сообщении.

На своих заседаниях рабочая группа принимает решения и разрабатывает проекты документов, касающиеся сотрудничества государств в вопросах медицинского обеспечения безопасности полетов, проведения врачебно-летной экспертизы, оказания помощи на борту воздушного судна, мер по предотвращению заражения особо опасными инфекциями и актов биологического терроризма.

Рабочая группа также рассматривает вопросы подготовки и повышения квалификации авиационных врачей, внедрения норм, правил, положений и стандартов в области авиационной медицины и реабилитации авиационных специалистов.