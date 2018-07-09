Соглашение о создании в РК Бюро по связям и партнерству с ФАО подписал Назарбаев

Астана. 9 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал соглашение о создании в РК Бюро по связям и партнерству с ФАО, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО) о создании в Республике Казахстан Бюро по связям и партнерству ФАО», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Напомним, 28 июня депутаты сената парламента РК на пленарном заседании палаты приняли закон РК «О ратификации соглашения междуправительством Республики Казахстан и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО) о создании в РК Бюро по связям ипартнерству ФАО».

«Указанным соглашением обозначены 5 приоритетных направлений для дальнейшего развития партнерской программы Казахстан-ФАО», — говорилось в заключение профильного комитета сената.

В частности, это безопасность пищевых продуктов и производство экологически чистых продуктов.

«Также это ветеринария и животноводство, управление пастбищами и фитосанитарией; устойчивое управление природными ресурсами ( управление водными, земельными илесными ресурсами) ; рыболовство и аквакультура; информационные технологии для сельскохозяйственной статистики, сбора данных и их анализа», — перечислены направления партнерства.

Соглашение между Казахстаном и ФАО подписано в Астане 23 мая 2015 года – во исполнение решения 140 четвертой сессии совета ФАО, ориентированного на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области сельского хозяйства в РК.