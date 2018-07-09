Причину массовой гибели рыбы на водоемах назвали в ВКО

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Усть-Каменогорск. 9 июля. КазТАГ – Причину массовой гибели рыбы на водоемах назвали в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«Жители области наблюдали в прошедшие выходные плывущую по течению мертвую рыбу, были этим очень обеспокоены. По данному факту гибели рыбы в Бухтарминском водохранилище на прошлой неделе работала инспекция, состоящая из экологов, ветеринаров и представителей местных исполнительных органов. Выяснилось, что гибель карася вызвана кокцидиозом – заболеванием рыб семейства карповых. Причины возникновения – в ослабленном состоянии рыбы и аномальной жаре, которая стоит в регионе», — сообщил в понедельник руководитель отдела рыбного хозяйства территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства ВКО Талгат Рахимжанов.

По его словам, заболевание безопасно для человека, как и больная рыба, но есть ее он все же не рекомендует.

«После термической обработки ее можно использовать в качестве корма для животных. Воду в водохранилище проверили сотрудники департамента экологии и никаких отклонений не нашли. В данный момент организован сбор пораженной рыбы и ее утилизация в специально отведенных местах», — добавил Т. Рахимжанов.

 

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