Казахстанский борт эвакуировал пострадавших людей при крушении вертолета в горах Кыргызстана

Астана. 9 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Военный борт из Казахстана, вылетевший в горы Тянь-Шаня для спасательной операции ранее упавшего вертолета в Кыргызстане, доставил всех пострадавших в близлежащий населенный пункт в Кыргызстане, сообщил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД РК Владимир Беккер.

«К нам обратилась кыргызская сторона о том, что в горах Кыргызстана совершил неудачную посадку вертолет Ми-8 Кыргызской Республики. На борту вертолета находилось 9 альпинистов, граждане Японии и Польши, 3 члена экипажа и один инструктор. В 15.25 альпинисты были сняты с ледника и доставлены в ближайший населенный пункт КР. Кто пострадал, члены экипажа или альпинисты, у нас данных нет», — сообщил В. Беккер на пресс-конференции в понедельник.

Он уточнил, что помощь в виде предоставления воздушного судная была запрошена из Кыргызстана, и, по согласованию в премьер-министром РК, на место ЧП был направлен вертолет Ми-171 АО «Казавиаспас».

«Насколько знаю, вертолет не разбился, а при посадке завалился на бок. Причина нам тоже неизвестна, разбираться будет кыргызская сторона… У нас есть соглашение между РК и КР о сотрудничестве в случае возникновения ЧС. Касаемо практики, это у нас второй раз. Года 3 назад мы давали свой вертолет для тушения пожара в горах», — уточнил глава КЧС МВД РК.

Напомним, крушение военного вертолета Ми-8 МТВ произошло утром 9 июля. Воздушное судно совершало спасательную операцию на площадке Южный Энильчек по вызволению альпиниста. По предварительным данным, вертолет завалился на бок из-за сильного ветра. 4 человека получили различные травмы, жертв нет.

Южный Энилчек является самым крупным ледником на Тянь-Шане и находится недалеко от границы с Китаем.