Возвращение Бейбута Шуменова на профи-ринг, казахстанский теннисист против первой ракетки мира, ни одного нашего палуана в финальных схватках ЧМ и «звездопад» на старте супермногодневки «Тур де Франс»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: новый поход Бейбута Шуменова за чемпионским поясом

Казахстанец Бейбут Шуменов, которому в следующем месяце исполнится 35, после двухгодичного перерыва, вызванного травмой глаза (год назад он даже объявил о завершении карьеры), вернулся на профессиональный ринг. В рамках боксерского вечера, состоявшегося 7 июля в Астане, он встретился с 30-летним Хизни Алтункайя, который ранее выиграл 30 боев при одном поражении (год назад уступил сильному поляку Кжиштофу Гловацки). Это был бой за титул временного чемпиона в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии WBA: Шуменов стоял 2-м в списке претендентов, Алтункайя – 3-м.

Поединок прошел с преимуществом казахстанца. Уже в первом раунде он отправил соперника в нокдаун, после чего контролировал ход боя, а в девятой трехминутке снова заставил рефери открыть счет. А на десятый раунд турок не вышел, тем самым признав свое поражение.

После этого успеха тренер Шуменова заявил, что следующим соперником Бейбута может стать победитель боя между либо украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. Эти два, безусловно, сильнейшие на сегодня боксеры в первом тяжелом весе, прибравшие к рукам чемпионские пояса всех четырех самых престижных организаций профи-бокса, встретятся на ринге 21 июля.

Напомним, что Шуменов уже владел титулом чемпиона мира по версии WBA. Но тогда он выступал в более легкой весовой категории – полутяжелой.

Баскетбол: шанс впервые завоевать путевку на чемпионат мира

В зоне Азии/Океании завершился первый раунд квалификации к чемпионату мира 2019-го (проводится раз в четыре года) среди мужских команд. Казахстанские баскетболисты в своем заключительном матче уступили в Тегеране неоднократным чемпионам Азии – иранцам – со счетом 56:88. Самыми результативными в составе нашей дружины стали Рустам Ергали – 10 очков, Антон Быков – 9, Аскар Майдекин – 8 (плюс 7 подборов).

Несмотря на это поражение, сборная Казахстана сохранила за собой второе место в группе «D» и прошла в следующую стадию. Итоговое положение команд: Иран – 5 побед, Казахстан – 3, Катар – 2, Ирак – 2. Благодаря лучшим показателям в очных поединках катарцы опередили иракцев и тоже завоевали путевку в следующий этап, в котором будут учитываться результаты первого.

Теперь по три сборные из квартетов «D» и «В» образуют секстет «F», чтобы повести дальнейшую борьбу. В этой шестерке команды, уже сыгравшие между собой, больше не будут встречаться. То есть, казахстанцам предстоят шесть матчей – по два раза с японцами (13 сентября дома и 3 декабря в гостях), австралийцами (17 сентября и 21 февраля), а также филиппинцами (30 ноября и 24 февраля). Кстати, команды Австралии и Филиппин в последнем поединке друг с другом устроили на площадке настоящее побоище, и их, возможно, ждут санкции со стороны международной федерации. А стартовое положение в группе «F» выглядит следующим образом: Иран и Австралия – по 11 очков (за победу даются два очка, за поражение одно), Филиппины – 10, Казахстан – 9, Япония и Катар – по 8.

Три сильнейшие сборные из этой шестерки напрямую попадут на чемпионат мира, а занявшая 4-е место оспорит еще одну путевку с 4-й командой секстета «Е», состав которого выглядит так: Иордания, Ливан, Новая Зеландия, Южная Корея, Китай и Сирия. Но если китайцы (хозяева предстоящего ЧМ-2019) попадут в «топ-4» своей группы, то даже 4-е место в шестерке «F» гарантирует поездку на мировое первенство. Так что у казахстанских баскетболистов есть неплохой шанс впервые в истории стать участниками ЧМ.

Теннис: Михаила Кукушкина остановил Рафаэль Надаль

Завершилась первая неделя Уимблдона – третьего в нынешнем году турнира «Большого шлема». В его основной сетке были два казахстанца: среди мужчин-одиночников – Михаил Кукушкин, среди женщин-одиночниц – Юлия Путинцева. Оба они преодолели стартовый раунд, и оба же выбыли из борьбы после второго.

Кукушкин (77-й в текущем рейтинге АТР) в первом круге встретился с Васеком Поспишилом (97-й), представляющим Канаду, и сумел выиграть – 6:4, 3:6, 6:2, 6:3. Но затем жребий вывел его на первую ракетку мира, 17-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля. Казахстанец не спасовал, попытался дать бой, но мастерство соперника все же сказалось. Кукушкин уступил в трех сетах – 4:6, 3:6, 4:6.

Что касается Путинцевой (53-я в рейтинге WTA), то она начала с трудной победы над полячкой Магдой Линетт (80-я). В третьем, решающем, сете девушкам пришлось играть аж 18 геймов. И все же Юлии удалось склонить чашу весов на свою сторону – 6:3, 3:6, 10:8. Следующей ее соперницей стала сильнейшая на сегодня российская теннисистка Дарья Касаткина (14-я). Матч завершился поражением Путинцевой – 2:6, 3:6.

Велоспорт: неожиданности на старте «Тур де Франс»

В субботу стартовала вторая в нынешнем году супермногодневка «Тур де Франс». Уже первый этап принес несколько неприятных неожиданностей, жертвами которых стали в том числе фавориты генерального зачета.

Гонка вроде бы не предвещала особых проблем для участников, но незадолго до финиша случился массовый завал, который разделил пелотон на две части. В числе отставших оказались австралиец Ричи Порте из ВМС, которого букмекеры называют едва ли не главным претендентом на розовую майку, трехкратный призер общего зачета «Тур де Франс» колумбиец Наиро Кинтана из «Movistar», а также очень перспективный «генеральщик» британец Адам Йейтс из «Mitchelton-Scott». Чуть позже на повороте упал четырехкратный триумфатор «Тур де Франс» и победитель недавней «Джиро д,Италия» британец Кристофер Фрум из «Sky».

В итоге все они отстали на 50 секунд и больше от головной группы, в которой был и капитан «Астаны» датчанин Якоб Фульсанг. Кстати, лидер казахстанской команды финишировал 9-м, показав лучший результат среди фаворитов общего зачета. Впрочем, одинаковое с ним время показали итальянец Винченцо Нибали из «Bahrain–Merida», испанец Алехандро Вальверде из «Movistar», колумбиец Ригоберто Уран из «EF Education First-Drapac», ирландец Дэниэл Мартин из «UAE Team Emirates», голландец Том Дюмулени из «Sunweb», россиянин Ильнур Закарин из «Катюши». Мы назвали только тех, кто способен бороться за высокие места в генеральной классификации.

Состоявшийся вчера второй этап не внес особых изменений в ситуацию в общем зачете. Но снова не обошлось без неприятностей, причем на сей раз пострадала «Астана»: самый опытный в ее составе испанец Луис Леон Санчес из-за травмы, полученной в результате падения, был вынужден сняться с гонки.

Борьба: из 29 казахстанцев до финалов не добрался ни один

В столице Хорватии завершился чемпионат мира среди кадетов (спортсмены не старше 17 лет). Его участники разыграли 30 комплектов наград – по десять в каждой из трех разновидностей борьбы: греко-римской, вольной и женской. Казахстанская делегация оказалась одной из самых представительных, в ее составе были 29 борцов – они закрывали все весовые категории, кроме одной (в женской борьбе). При этом никто из наших юных соотечественников не добрался до финальных схваток.

Хотя бронзовых наград им досталось в общем-то немало. Четыре медали завоевали «греко-римляне» — Искар Курбаев (до 48 кг), Мерей Маулетханов (до 51 кг), Динмухаммед Кошкар (до 55 кг) и Вейсал Эюбов (до 71 кг). Это позволило нашим борцам данного стиля стать 7-ми в командном первенстве (считаются очки, начисляемые в зависимости от мест, занятых в каждом весе). Выше расположились сборные Ирана, России, Турции, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.

В вольной борьбе единственную медаль, тоже бронзовую, Казахстану принес Бекзат Жалгасов (до 65 кг). В командном зачете наши юные палуаны стали 11-ми.

А в женской борьбе мы остались вовсе без наград и не попали даже в «топ-20» командного первенства.

Футбол: «Астана и «Кайрат» снова сравнялись по потерянным очкам

Состоялся 17-й тур чемпионата Казахстана. В нем зафиксированы следующие результаты.

«Тобол» – «Астана» 0:0. Команда Владимира Никитенко еще раз подтвердила статус одной из самых «непробиваемых» в премьер-лиге, не позволив лидеру чемпионата забить в свои ворота. Правда, после игры представители «Астаны» выразили возмущение судейством, заявив, что будут добиваться дисквалификации главного арбитра матча.

«Кайрат» – «Иртыш» 4:0. Осечкой своего конкурента в борьбе за чемпионство воспользовалась алматинская команда, которая легко разобралась с переживающим внутренний раздрай «Иртышом» и сравнялась с «Астаной» по потерянным очкам. Дважды отличился Исаэль Барбоза, не ушел с поля без забитого мяча и Андрей Аршавин.

«Ордабасы» – «Кайсар» 1:2.В южном дерби сильнее оказался кызылординский клуб, который завершал матч в численном меньшинстве: его капитан Максат Байжанов повел себя как уличный хулиган и заработал удаление. Два гола из трех были забиты с пенальти, которые назначались в ворота как одной, так и другой команды.

«Кызылжар» – «Актобе» 2:1. Лидер атак гостей Марко Пизелли отличился 12-й раз в нынешнем чемпионате (с пенальти) и единолично возглавил список лучших бомбардиров. Но для «Актобе» это стало слабым утешением.

«Жетысу» – «Атырау» 2:2. Накануне матча в команде из нефтяной столицы сменился главный тренер: на этот пост заступил Виктор Кумыков, который несколько лет назад вывел карагандинский «Шахтер» в групповой этап Лиги Европы, тем самым добившись исторического успеха для казахстанского футбола. Похоже, это обстоятельство воодушевило аутсайдера чемпионата: гости выигрывали 2:0, но упустили победу перед самым финальным свистком. Спасший одно очко «Жетысу» впервые поднялся на 4-е место.

«Шахтер» – «Акжайык» 1:2. Карагандинский клуб играет все хуже и хуже.

Положение команд после 17 туров: «Астана» – 47 очков (провела на два матча больше), «Кайрат» – 41, «Тобол» – 32, «Жетысу» и «Ордабасы» – по 22, «Акжайык» – 20 (провел на один матч больше), «Кайсар» – 19, «Кызылжар» – 18 (провел на один матч больше), «Актобе» и «Иртыш» – по 17, «Шахтер» – 16, «Атырау» – 13.

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