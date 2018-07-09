Совбез ООН принял резолюцию по мерам защиты детей во время вооруженных конфликтов

Алматы. 9 июля. КазТАГ – Совет безопасности (СБ) ООН принял резолюцию по мерам защиты детей во время вооруженных конфликтов, сообщает ТАСС.

«(СБ) ООН единогласно принял резолюцию 2427 по мерам защиты детей во время вооруженных конфликтов», — говорится в сообщении в понедельник.

Документ предложила Швеция, которая возглавляет в июле совбез.

«СБ призывает обеспечивать комплексный учет вопросов защиты детей в контексте всех соответствующих мероприятий, осуществляемых в условиях предотвращения конфликтов, в ситуациях конфликтов и в постконфликтных ситуациях. СБ также призывает все стороны конфликтов обеспечивать безопасный, своевременный и беспрепятственный гуманитарный доступ к детям и решительно осуждает нападения и угрозы нападения, которым подвергаются школы или больницы», — сказано в резолюции.

Кроме того, совбез призвал все государства рассмотреть в качестве наказания для детей, связанных с вооруженными группами, реабилитацию и реинтеграцию детей в качестве альтернативы тюремному заключению.

«Благодаря резолюции, которую только что принял совет, участники процесса защиты детей получают политическую поддержку для взаимодействия со сторонами конфликта на ранних этапах, поэтому это историческая веха к тому, чтобы нарушения против ребенка остались в прошлом. Более 10 тыс. детей официально были освобождены из рядов вооруженных сил или групп в прошлом году. Тем не менее многие дети, которые раньше были связаны с конфликтущими сторонами, живут в условиях особой уязвимости. Требуется обеспечить, чтобы те, кто занимались этими вопросами на местах, опирались на предсказуемое, устойчивое и гибкое финансирование», — сказала специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам о положении детей и вооруженных конфликтах Виржиния Гамба.