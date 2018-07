Если называть вещи своими именами, из Казахстана сейчас «лепят» вторую Украину

Коллективный Запад, сыгравший «важную роль в выведении Украины из российской орбиты», приступает ко второму акту так называемого «Марлезонского балета». Речь теперь идет о схватке за Центральную Азию. И, конечно, прежде всего – за Казахстан

Издание Quint опубликовало аналитическую статью под названием «Central Asia: The New Economic Battleground For US, China & Russia» — «Центральная Азия: новое экономическое поле битвы для США, Китая и России».

В ней излагается следующее: «Есть еще различные неэкономические факторы, которые необходимо учитывать. Несмотря на этнические и религиозные различия, страны-члены возглавляемого Россией Евразийского экономического союза по-прежнему скреплены прочными культурными, языковыми и символическими узами, восходящими своими корнями к их общей советской истории. Между тем Китай восстановил исторические связи с Центральной Азией посредством уподобления «Инициативы пояса и пути» (Belt and Road Initiative – BRI) существовавшей стародавние времена сети торговых маршрутов Шелкового пути.

Но есть три причины, в силу которых США, скорее всего, добьются большего успеха, чем Россия и Китай.

Во-первых, Америка обладает значительными экономическими и финансовыми ресурсами для того, чтобы сделать сотрудничество с ней выгодным для центрально-азиатских элит. Недавно президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом США Дональдом Трампом и лидерами деловых кругов в Вашингтоне для того, чтобы привлечь больше американских инвестиций и технологий в свою страну.

Во-вторых, Америка также располагает такой политической и военной мощью, которая обеспечивает ее возможностью саботировать планы своих соперников. К примеру, США и Европейский Союз сыграли важную роль в выведении Украины из российской орбиты. Без участия Украины Евразийский экономический союз в значительной степени ослабляется. Кроме того, американский военно-морской флот представляет собой угрозу для торговых маршрутов Китая, проходящих через Южно-Китайское море.

В-третьих, Америке удается совладать со своими экономическими противоречиями и кризисами с опорой на более крупные экономические структуры управления, в том числе на такие международные финансовые учреждения, как МВФ и Всемирный банк. Доллар США как мировая валюта также наделяет США способностью выдерживать чрезмерные военные и потребительские расходы, не прибегая к мерам экономии в целях сокращения государственных расходов».

Из вышеизложенного текста само собой вытекает следующий вывод: так называемый коллективный Запад, сыгравший «важную роль в выведении Украины из российской орбиты», приступает ко второму акту так называемого «Марлезонского балета». Речь теперь идет о схватке за Центральную Азию. И, конечно, прежде всего – за Казахстан, который отделяет собой четыре республики постсоветской Средней Азии от Российской Федерации. Если называть вещи своими именами, из нашей страны сейчас «лепят» вторую Украину. В этой пропагандистской кампании, как говорится, все средства хороши. Если до недавнего времени в основном было принято страшить Казахстан потенциальной агрессией со стороны его северного соседа, то теперь пошла в рост тенденция к запугиванию России изменой со стороны ее центрально-азиатского соседа.

Кремль настраивают против Астаны тем, что приписывают последней все мыслимые и немыслимые намерения и действия по ослаблению влияния России на территории своей страны. Каждодневно появлялось и продолжает появляться большое количество публикаций соответствующего содержания.

Вот что, к примеру, сказано в статье под названием «Конфликт России и Казахстана: химера или реальность?», опубликованной недавно на сайте ИА REX: «В отношениях России и Казахстана с точки зрения россиян наступил период разочарований и тревог. Ещё одна бывшая союзная республика, с которой русских связывает давняя история тесных взаимоотношений, стала проявлять все большую неприязнь и готовность так строить свои внешнеполитические связи, что впервые возникает прямая угроза военной безопасности России. Раньше таким путем в отношении России шла одна Украина».

Можно сказать, что в рамках вышеназванной пропагандистской кампании выделилось такое тематическое направление, которое теперь уже выглядит наиболее реальным и перспективным с точки зрения задачи практического противопоставления Москвы и Астаны. И выглядит оно таковым уже хотя бы потому, что его охотно подхватывают и продвигают в рамках русскоязычной информационной сферы собственно российские или же русские властители дум. То есть Кремль подталкивается к принятию решительных не рутинных мер и действий в отношении Казахстана уже не столько зарубежным подстрекательством, сколько собственно российскими лидерами общественного мнения.

Казахстан же сам себя не рассматривает в качестве потенциального яблока раздора. Астана совсем так же, как Киев при Викторе Януковиче еще в ноябре 2013 года, продолжает видеть себя субъектом самостоятельной независимой политики. Западные же наблюдатели, а вслед за ними уже и российские лидеры общественного мнения все больше продвигают мысль о том, что Астана идет по стопам Киева.

Получается, «украинизация» Казахстана уже идет полным ходом. Отдает ли в этом себе отчет Астана?!

***

