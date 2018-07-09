Астана. 9 июля. КазТАГ — Уголовное дело по факту возгорания автобуса в Актюбинской области, повлекшего гибель 52 узбекистанцев, направлено в суд, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«Прокуратура Актюбинской области направила в суд дело по факту возгорания автобуса в Иргизском районе Актюбинской области, повлекшего гибель 52 граждан Узбекистана», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что в качестве обвиняемых признаны 5 лиц, из которых 3 водителя автобуса и 2 работника ТОО «Азия транзит сервис» – учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса.

«Действия учредителя компании квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях (ст. 254 УК РК), выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 4 ст. 348 УК РК), а также подделка официального документа, использование заведомо подложного документа (ч. 1 и ч. 3 ст. 385 УК РК). Действия механика квалифицированы как выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц (ч. 4 ст. 348 УК РК), а водителей автобуса как нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 4 ст. 345 УК РК) и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 292 УК РК)», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, 18 января во время движения на 1068 км автодороги Самара-Шымкент, в 10 км от п. Калыбай Иргизского района Актюбинской области загорелся пассажирский автобус. В пожаре погибли 52 гражданина Узбекистана, трем уроженцам Туркестанской области и 2 гражданам Узбекистана удалось спастись. Автобус ехал из пос. Жибек Жолы Сарыагашского района Туркестанской области до Казани (РФ).

26 января в отношении водителей автобуса – Н. Кыргызбаева, М. Пернебекова и Б. Танатова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении руководителя и механика товарищества избрана мера пресечения в виде залога. По версии обвинения, водители нарушили правила эксплуатации автотранспортного средства и пожарной безопасности, использовав паяльную лампу в салоне автобуса.

Как стало известно 11 апреля, владелец автобуса объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.