20 лет исполнилось Декларации между Казахстаном и Россией о вечной дружбе и союзничестве

Астана. 10 июля. КазТАГ — 20 лет прошло со дня подписания Декларации между Казахстаном и Россией о вечной дружбе и союзничестве, сообщает пресс-служба МИД РК.

«По случаю 20-летия подписания Декларации между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, министры иностранных дел двух стран обменялись поздравительными посланиями и выразили уверенность в продолжении развития многопланового казахстанско-российского сотрудничества в интересах упрочения дружбы двух народов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства во вторник.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что подписание этого важного документа создало условия для укрепления образцовой модели сотрудничества между нашими странами и всестороннего взаимодействия, впервые обозначив союзнический характер отношений Казахстана и России.

«За прошедший период Декларация стала надежной основой механизма стратегического партнерства наших стран. И сегодня отношения между Казахстаном и Россией развиваются уверенно и динамично, а взаимодействие углубляется на всех направлениях», — подчеркнул К. Абдрахманов.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что реализация основополагающих идей Декларации обеспечила поступательное развитие казахстанско-российских отношений, их выход на качественно новый уровень союзничества и стратегического партнерства.

«В нынешней непростой международной обстановке такой подход позволяет нам находить сбалансированные, в максимальной степени учитывающие интересы друг друга решения», — пишет глава МИД России в своем поздравительном послании.

6 июля 1998 года главы двух государств Нурсултан Назарбаев и Борис Ельцин торжественно заявили, что будут беречь узы вечной дружбы Казахстана и России как «гарантию национальной безопасности, политической стабильности, межнационального согласия и процветания обоих государств».