Главному военному прокурору РК поручили не допускать фактов хищений при закупе военного имущества

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Астана. 10 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров поручил главному военному прокурору не допускать фактов хищений при закупе военного имущества, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Так, главному военному прокурору следует решить задачи по недопущению хищений при закупе военного имущества, пресечению фактов неуставных отношений и чистоте собственных рядов. Генеральный прокурор подчеркнул на коллегии, что данное направление является стратегически важным, поскольку от состояния законности зависят военная безопасность и обороноспособность государства», — говорится в сообщении во вторник.

Кроме этого, в пресс-службе генпрокуратуры сообщили, что после ряда прокурорских проверок в Вооруженных силах РК снижена преступность на 28%, а гибель военнослужащих — на 24%. По актам надзора, восстановлены социальные права 7 тыс. военнослужащих на получение компенсаций, жилья и коммунального обеспечения.

Напомним в июле 2018 года приказом генерального прокурора государственный советник юстиции третьего класса Дастан Сартаев назначен на должность главного военного прокурора.

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