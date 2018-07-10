Астана. 10 июля. КазТАГ — Места для выгула домашних животных появятся в парках Астаны до конца недели, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«По поручению акима Астаны Асета Исекешева до конца недели в городских парках появятся специально отведенные места для выгула домашних животных. На данный момент ведутся соответствующие работы. В течение недели территории будут оборудованы. Есть определенные правила выгула домашних животных. Выгул собак любых пород (исключая пород собак, требующих особой ответственности владельца) допускается на поводке контролируемой длины без намордника в местах, не отмеченных запрещающим знаком. При этом владелец животного обязан иметь при себе намордник, который должен быть незамедлительно надет на собаку при необходимости. В случае, если будут запрещающие знаки, выгул возможен только с намордником», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что владельцы собак и кошек должны соблюдать следующие требования: обеспечить поведение собак и кошек, не причиняющее беспокойства и не представляющее опасности для окружающих, соблюдать требования общественной безопасности; не загрязнять дворы, подъезды, лестничные площадки, лифты, детские площадки, дорожки, тротуары, скверы, парки и зоны отдыха.

«В случае удовлетворения собаки или кошки естественных физиологических нужд в местах выгула, владельцам необходимо незамедлительно устранить их последствия. Для этого владельцу рекомендуется носить с собой средства, необходимые для уборки загрязнений (пакет)», — поясняется в сообщении.

Также владельцы домашних животных должны соблюдать следующее требование: собаку можно содержать на территории предприятий, организаций, учреждений, садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан, базах отдыха, на привязи или в закрытой металлической клетке (вольере).

«При этом собака должна иметь свободный доступ к еде и воде, привязь не должна мешать естественным нуждам животного», — отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно требованиям, собаки должны содержаться на территории, исключающей побег животного, нападение или нанесение покусов людей или других животных.