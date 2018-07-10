Акишев объяснил скачок курса доллара США в Казахстане

Астана. 10 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Ослабление тенге в июне связано с общим укреплением доллара США к валютам развивающихся стран, сообщил глава Национального банка (НБ) РК Данияр Акишев.

«В первом полугодии дана картина курса тенге к доллару США, который изменялся в диапазоне Т318,31-Т341,31 за $1. К концу первого полугодия биржевой курс доллара составил Т341,08 за $1, ослабнув на 2,6%. Ослабление тенге в июне этого года связано в первую очередь с общим укреплением доллара США к валютам развивающихся стран и оттока капитала с развивающихся рынков на фоне увеличения процентных ставок ФРС (Федеральной резервной системы – КазТАГ) США», — сказал Д. Акишев на заседании правительства во вторник.

Кроме того, по его словам, российский рубль также демонстрирует незначительное ослабление. Он добавил, что благоприятным фактором для обменного курса тенге является сохранение цены на нефть выше отметки в $70 за барр.

Ранее сообщалось, что средневзвешенный курс тенге к доллару США по итогам утренней и дневной сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник составил Т343,48/$1. Относительно торгов в четверг курс доллара повысился на Т0,1.

Согласно данным KASE, в течение двух торговых сессий курс тенге был зафиксирован в диапазоне от Т342,9 до Т344,19 за $1.

Объем торгов составил $92,8 млн.