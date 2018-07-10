Астана. 10 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Создание биометрической базы данных казахстанцев стартует в июле, сообщил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Абылайхан Оспанов.

«Я думаю, что уже в июле на ряде пилотных проектов Центров обслуживания населения (ЦОН) запустим по желанию биометрию. Сюда пока входит два параметра: это фотоизображение и отпечатки пальцев. По желанию для того, чтобы на портале электронного правительства и через мобильные приложения гражданин мог авторизоваться через эти два параметра», – сказал А. Оспанов на круглом столе по вопросам развития электронного правительства.

В то же время глава госкорпорации уверяет, что биометрическая база данных будет полностью защищена, как и остальные государственные базы данных в РК.

«Это будут полностью государственные сведения. Такие же, как защита персональных данных, которые на сегодняшний день в различных государственных базах. Это дополнительный параметр, который будет находиться внутри инфраструктуры электронного правительства, и, как и любая база данных, она будет обеспечена безопасностью», – заверил А. Оспанов.