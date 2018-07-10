Эмитентов облигаций в РК хотят обязать распространять затрагивающую интересы информацию через единый источник

Астана. 10 июля. КазТАГ – Эмитентов облигаций в Казахстане хотят обязать распространять затрагивающую интересы информацию через единый источник, сообщается в проекте постановления Национального банка (НБ) РК «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг».

«При наличии обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей облигаций, в том числе, если состояние имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций (далее — залоговое имущество), или финансовое состояние гаранта по обеспеченным облигациям не обеспечивают исполнение обязательств эмитента в полном объеме, представитель в течение трех календарных дней с даты, когда ему стало известно об этом, информирует держателей облигаций путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности», — говорится в предложенной во вторник редакции правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей.

Отметим, что действующая редакция правил требует от эмитента облигаций «опубликования сообщения в средствах массовой информации, перечень которых предусмотрен договором».

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 24 июля.