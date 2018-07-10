Астана. 10 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Более 4 тыс. планшетов дополнительно закупят казахстанским полицейским, сообщил глава комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры РК Кайрат Жакипбаев.

«Сегодня планшетами в стране оснащены 925 дорожных полицейских, местными исполнительными органами планируется докупить еще более 4 тыс. комплектов», — сказал К. Жакипбаев на коллегии в генпрокуратуре во вторник.

По его словам, уровень технической оснащенности следственных органов на сегодня составляет лишь 24%. В этой связи комитет продолжает совершенствовать и развивать систему по ходу ее эксплуатации.

«Запланированы следующие мероприятия: завершаем опытную эксплуатацию по многоэпизодным делам, внедряем функционал следственно-оперативной группы, интеллектуальные полномочия следователя, оффлайн-приложения, продолжаем изучать международный опыт для внедрения дополнительных элементов цифровизации в уголовном процессе», — пояснил глава комитета.

При этом он напомнил, что в феврале в Астане подключили видеосистему «Сергек», в мае – «комплексный дозор», который используется для контроля за соблюдением правил дорожного движения и платных парковок.

«Уже составлено более 11 тыс. электронных предписаний. Однако мы упростили процедуру оплаты штрафов. Теперь каждый нарушитель вправе добровольно оплатить сокращенный штраф на месте с использованием банковской карточки. Для этого интегрировали систему с 9 банками», — заключил К. Жакипбаев.