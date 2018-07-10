Электронная услуга по установлению инвалидности появится в Казахстане осенью 2018 г.

Астана. 10 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Электронная услуга по установлению инвалидности появится в Казахстане уже осенью 2018 года, сообщил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Абылайхан Оспанов.

«Если произошел такой нехороший случай и гражданину присваивают инвалидность, для этого ему необходимо обращаться в специальную комиссию, в местные органы. После этого он обращается уже в Центр обслуживания населения для получения необходимого вида пособия, связанного с установлением инвалидности. Но уже в ряде пилотных проектов сейчас настраивается такая система, что автоматически с отделов здравоохранения, с поликлиник будут получаться все необходимые сведения, справки. Это все будет получаться в рамках цифрового Казахстана», — сказал А.Оспанов на круглом столе по вопросам развития электронного правительства.

По его словам, в дальнейшем комиссия на месте автоматически, без участия человека будет присваивать ему инвалидность.

«Сюда же входят все необходимые виды пособий, все необходимые оборудования, которые, мы полагаем, в автоматическом режиме будут предоставлены без его личной явки. Данная услуга будет запущена во второй половине осени. Сейчас проводится необходимая техническая работа. Любое новшество у нас требует внесение изменений в нормативно-правовые акты, которые поэтапно будут приняты», — добавил А.Оспанов.