Караганда. 10 июля. КазТАГ – Электронные карты полей созданы в Карагандинской области, передает корреспондент агентства.

«Электронные карты полей – это систематизированный комплекс данных по каждому угодью, включающий в себя точные границы и характеристики. Создавать их начали в феврале этого года. На сегодняшний день готовы карты 9,6 тыс. полей общей площадью 1,208 млн га», — сообщили во вторник в пресс-службе акима Карагандинской области.

Как уточнили в акимате, полностью работа завершена в 8 районах и 5 городах: Абайском, Каркаралинском, Нуринском, Шетском, Жанааркинском, Бухар-Жырауском, Актогайском и Улытауском районах, а также в Караганде, Шахтинске, Жезказгане, Сарани и Сатпаеве.

«Практическая ценность электронных карт состоит в том, что с их помощью можно проследить за рациональным использованием пахотнопригодных земель, оптимизировать расходы ГСМ, планировать севооборот, рассчитывать точные дозы удобрений, планировать необходимое количество посевного материала. В перспективе можно будет осуществлять распределение дизтоплива для проведения полевых работ в электронном виде на веб-портале minagro.kz, что исключает прямой контакт между сельхозпроизводителем, акиматом и оператором. Отсюда – справедливое распределение дизтоплива, в зависимости от площади земель и площади фактических посевов за прошедший год, подтвержденное космоснимками. Подписание договора купли-продажи и оформление заявки осуществляется в режиме оn-line», — рассказал руководитель управления сельского хозяйства Карагандинской области Сагынжан Апакашов.

По его словам, данные электронных карт полей обязательно будут браться за основу при оказании государственных услуг и внедрении элементов точного земледелия. В будущем в Карагандинской области планируют создать аналогичную карту пастбищных угодий.