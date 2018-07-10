Астана. 10 июля. КазТАГ – Промышленное производство «продлевающей жизнь» легкой воды началось в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «Фонд науки» министерства образования и науки РК.

«В Кокшетау при государственной поддержке состоялся официальный запуск казахстанской легкой природной минеральной воды, продляющей жизнь. Господдержка была оказана проекту через Фонд науки РК», — сообщили в пресс-службе во вторник.

Отмечается, что легкая вода была открыта в 2011 году, и теперь, пройдя все необходимые клинические исследования, подтвердившие особые свойства, продукт получил право называться легкой водой и возможность максимального распространения в магазинах страны.

«Фонд науки выделяет государственные гранты на реализацию социально-значимых казахстанских научно-исследовательских проектов. Одобрение на грантовое финансирование проекта дается Национальным научным советом после его изучения экспертами по социальным и экономическим показателям. Легкая вода получила грант на развитие дистрибуции, чтобы обеспечить максимальную доступность этой воды для казахстанцев, и просветительскую деятельность среди журналистов, врачей и учителей. Научное сопровождение, технологическое и промышленное обеспечение, экологию месторождения финансирует производитель «Кокшетауминводы», — сказал председатель правления АО «Фонд науки» Ануарбек Султангазин.

Как пояснили в фонде, «легкая вода» – это научный термин, характеризующий воду с низким содержанием дейтерия (тяжелого водорода).

«Такая вода оказывает беспрецедентно оздоровительный эффект на живые организмы, в частности, омолаживает и продляет жизнь. Природные источники «легкой воды» – редчайшее явление. В мире их насчитываются единицы и один из них находится в Казахстане», — уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что казахстанская «легкая» питьевая природная вода добывается из источника «Букпа» водного подземного месторождения «Кусколь», расположенного на месте древнего ледника возрастом 15 тыс. лет, который пролегал на территории Кокшетауской возвышенности, где теперь расположен Кокшетау и курорт Боровое.

Отмечается, что состав и оздоровительные свойства казахстанской «легкой воды» «подтверждены научными и клиническими исследованиями отечественных и международных научных институтов, среди которых Отдел курортологии НИИ кардиологии и внутренних болезней министерства здравоохранения РК (Казахстан), НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина (Россия), НИИ медицинской реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения (Украина), Европейский Институт качества воды SGS INSTITUT FRESENIUS (Германия)». В фонде уточнили, что казахстанская «легкая вода» содержит дейтерия всего 133 мг/литр, тогда как даже самые известные марки природной воды в мире 137-148 мг/литр (для сравнения самая «легкая» вода на планете – антарктическая – 89 мг/литр).

«Научно доказано, «легкая вода» нормализует обмен веществ, защищает от облучения, уменьшает количество ошибок ДНК в процессе синтеза белков, снижает риск роста опухолевых клеток и замедляет процессы старения. По данным федеральной службы США, регулярное употребление «легкой» воды населением снижает уровень заболеваемости диабетом на 38%, инсультом на 37%, гипертонией и инфарктом миокарда на 22%. По текущим исследованиям медицинского университета «Астана», если употреблять «легкую воду» в течение двух месяцев по 1,5 литра в сутки, уровень дейтерия в организме человека снизится до уровня ее содержания в «легкой воде», — сказано в сообщении.