Алматы. 10 июля. КазТАГ — Выставка картин, посвященная 20-летию Астаны, открылась в Казани, сообщается на сайте посольства РК в РФ

«Генеральный консул РК в Казани Еркин Тукумов открыл выставку картин Альберта Шинибаева, где собран хронологический список основных событий истории Астаны за 20 лет. Выставка вызвала неподдельный интерес у представителей общественности Татарстана, научных кругов, государственных учреждений и дипломатических кругов, приглашенных на мероприятие», — говорится в сообщении во вторник.

«20 лет – это один миг истории, Астана – не просто город миллионник, а символ нашей независимости, символ наших надежд, символ дружбы между Казахстаном и другими странами, прежде всего между Казахстаном и Российской Федерацией, между Казахстаном и Татарстаном. Нас связывают не только торгово-инвестиционные отношения, но и культурные. Нам нужно больше знать друг о друге. Для возведения мостов между странами и проводятся такие выставки, мосты дружбы между народами», — отметил Е. Тукумов, открывая выставку.

В свою очередь директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов поблагодарил казахстанскую сторону за выставку.

«История и культура сближает нации и народности, помогает лучше понять, насколько многогранны и богаты наши истоки, она взаимообогащает культуры государств», — подчеркнул И. Шарипов.

Как сообщается, на выставке представлены картины, где Астана обладает особенной, неповторимой, самобытной культурой, которую удалось сохранить и приумножить.

Отмечается, что организаторами данной выставки являются Мастерская живописи Российской академии художеств в городе Казани, генеральное консульство РК в Казани и Дом дружбы народов Республики Татарстан.