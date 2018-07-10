ЕББР готово профинансировать строительство газопровода «Сарыарка»

Астана. 10 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов профинансировать строительство магистральной части и распределительных сетей газопровода «Сарыарка», сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Мы провели вчера переговоры с вице-президентом ЕБРР. Они готовы финансировать и магистральную часть газопровода («Сарыарка» – КазТАГ), и распределительные сети», — сказал К. Бозумбаев в кулуарах правительства во вторник.

По его словам, сейчас стороны договорились создать рабочую группу по выработке совместной дорожной карты.

«Договорилась, рабочую группу сделаем и сделаем с ними дорожную карту. Я проведу совещание с участием акиматов, которые отвечают за распределительные сети. Думаю, на следующей неделе понятно будет и по объему работ, и финансированию», — добавил К. Бозумбаев.

Напомним, в ноябре 2017 года К. Бозумбаев сообщил, что на строительство магистрального газопровода «Сарыарка» планируется потратить Т370 млрд.

Как сообщалось ранее, сварку первого стыка на газопроводе «Сарыарка» планируют сделать в июле 2018 года. Сейчас прорабатывается первый этап строительства газопровода по маршруту «Кызылорда-Жезказган- Караганда-Астана» протяженностью 1081 км и стоимостью Т267,3 млрд. Этот участок газопровода позволит обеспечить природным газом население Астаны, Караганды, Темиртау, Жезказгана и близлежащих населенных пунктов вдоль трассы магистрального газопровода.