Астана. 10 июля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и пакет сопутствующих поправок, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», направленный на совершенствование законодательства в сфере оказания гражданам юридической помощи», — сообщили в Акорде во вторник.

Кроме того, президент РК подписал закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи», направленный на приведение законодательства в соответствие с законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

Напомним, закон РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» был принят парламентом Казахстана 28 июня. Как пояснили в профильном комитете сената, законопроект разработан в целях реализации конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, обеспечения доступа к получению юридической помощи на бесплатной основе социально-уязвимым слоям населения, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации и комплексного совершенствования системы адвокатской деятельности и оказания юридической помощи. Вместо двух законов, нескольких кодексов и различных подзаконных актов отныне введен единый закон, охватывающий деятельность адвокатов и юридических консультантов, оказывающих юридическую помощь.