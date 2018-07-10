«Через пять лет Казахстан может остаться без Нацфонда». «Осчастливить» народ без участия самого народа в общественных процессах невозможно». «Астана вновь заявляет, что военных баз США на Каспии нет». «Банки получили триллионы тенге господдержки — и хотят еще»

Сетевой Казахстан 10 июля 2018г.

IA — CENTR . RU . «Султанбек Султангалиев: «Осчастливить» народ без участия самого народа в общественных процессах невозможно»» — Наблюдаемый в настоящее время «симбиоз» архаики и модерна в развитии не только казахстанского общества, но также социумов других государств Центральной Азии, можно прокомментировать двумя посылами. Первый из них – популярный философский: народ имеет власть такую, которую заслуживает. Иными словами, власть отвечает объективно наличествующим коренным интересам традиционного общества. Второй посыл прагматичный: именно существующие в настоящее время в государствах региона политические режимы поддерживают, сохраняют и стараются укрепить традиционное общество, потому что оно во многом соответствует целям и личным, в том числе материальным, интересам тех или иных политических групп. Но проблема в том, что в глобальном мире невозможно самоизолироваться на долгое время от тех экономических, политических и социальных процессов, которые в нем происходят, отгородиться от глобальных информационных потоков.

AZATTYQ . ORG . «Астана вновь заявляет, что военных баз США на Каспии нет» — Через неделю после телепрограммы российского ведущего Владимира СОЛОВЬЕВА, в которой говорилось о том, что Казахстан якобы предоставил Соединенным Штатам военные базы на Каспии, Астана повторила, что речь идет о транзите невоенных грузов для Афганистана через казахстанские порты. МИД Казахстана в своем заявлении заверяет, что не собирается пускать на свою территорию вооруженные силы других государств.

CARAVAN . KZ . «Эксперты о критике Казахстана в российских СМИ: Россия очень боится потерять такого союзника, как РК» — Российские эксперты заступились за Казахстан в ответ на критику некоторых СМИ. Дмитрий ЖУРАВЛЕВ, член-корреспондент РАЕН, директор Института региональных проблем — В действительности это довольно давняя история, которая никогда никого не пугала. Еще в 2010 году было заключено соглашение о возможном транзите американских грузов в Афганистан через территорию Казахстана. Причем речь идет не о военном присутствии США в Казахстане, а именно о железнодорожной перевозке грузов для снабжения военной группировки США в Афганистане.

EXCLUSIVE . KZ . Аскар МУМИНОВ – «Через пять лет Казахстан может остаться без Нацфонда» — Казахстану грозит банкротство, если не будут предприняты радикальные шаги со стороны правительства. Уже через несколько лет страна может исчерпать средства Национального фонда, созданного для будущих поколений. Всемирный банк презентовал масштабное исследование по Казахстану «Системная диагностика страны». Выводы аналитиков неутешительны – проблемы в экономике Казахстана нарастают, число бедных растет, достижения целей по вхождению в тридцатку развитых стран требуют срочных и кардинальных реформ, а без совершенствования фискальной политики страна может исчерпать Нацфонд уже через 5-10 лет.

365 INFO . KZ . «Банки получили триллионы тенге господдержки — и хотят еще» — В июне почти по 30-ти банковским депозитным продуктам были снижены ставки вознаграждения. Причины – снижение базовой ставки и ее последствия. В обратную сторону это не сыграло: проценты по кредитам, которые также, по идее, должны становиться более доступными, остаются на уровне чуть ниже 20%… Таким образом, несмотря на триллионы тенге господдержки, банки все равно не могут оставаться на плаву без участия государства, которое является гарантом, что кредиты будут выплачены.

«В стране растет число детей с ДЦП, нужно менять подходы — Аружан Саин» — Вся проблема — в острой нехватке реабилитационных центров и центров раннего вмешательства. Слишком многим детям нужна помощь. И ее готовы предложить за рубежом… за десятки тысяч долларов. Аружан САИН отмечает, что детей с ДЦП в Казахстане очень много и их вопросы пора уже решать организовано. Тем более, что речь не идет о каких-то уникальных технологиях, операциях и т. д. Нужно лишь грамотно организовать работу центров реабилитации.

TIME . KZ . «Тест на правду» — Может ли Единое национальное тестирование (ЕНТ), которое за последние пару лет значительно видоизменилось, считаться реальной оценкой знаний школьных выпускников и абитуриентов вузов? Об этом и не только мы поговорили с руководителем управления по организации и проведению тестирования Национального центра тестирования Минобразования и науки республики Ролланом СЕРИКОВЫМ — Сегодня я могу сказать так: если человек знает, он сдаст ЕНТ хорошо. Если человек учился, повторял, нанимал репетитора в течение года, он тоже может сдать.

«За прошлые грехи?» — В Астане разгорается очередной скандал. Столичный департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции начал досудебное расследование по статье “злоупотребление должностными полномочиями” в отношении руководителей ТОО “Астана LRT” — государственной компании, которая занимается всеми основными транспортными проектами в главном городе страны.

«Всё, что угодно, — только без фальши» — Астана, не успев отойти от юбилея, уже готовится к новому глобальному мероприятию — “Медиа диалог Азия”, посвященному современной телерадиоиндустрии. В его рамках пройдут форум, конференция и один песенный фестиваль. Об этом вчера сообщил министр информации и коммуникаций Даурен АБАЕВ.

CAMONITOR . KZ . «Что будет, если ЕНПФ превратят в банк?» — Известный экономист, член общественного совета при ЕНПФ Петр СВОИК высказал идею создания пенсионно-накопительного банка. Несмотря на серьезную аргументированность такого предложения, эксперты отнеслись к нему настороженно, если не сказать, что восприняли в штыки. Расул РЫСМАМБЕТОВ, директор общественного фонда Financial Freedom: «Создание банка на базе ЕНПФ – опасный шаг». Саян КОМБАРОВ, экономист: «ЕНПФ мог бы кредитовать компании, добывающие драгоценные металлы». Сапарбай ЖУБАЕВ, кандидат экономических наук: «Фонд и банк – это разные вещи».

«Кызылординский акимат: аттракцион неслыханной щедрости» — К 20-летнему юбилею столицы Казахстана все регионы страны преподнесли ей свои подарки в виде различных объектов, построенных в Астане. И, наверное, такой жест не вызвал бы кривотолков, если бы кое-кто из руководителей областей не увидел в этом возможность переплюнуть других, попиариться и заработать дополнительные очки в глазах первого лица государства.

FORBES . KZ . «Эксперт по недвижимости: Программа «7-20-25» разработана для застройщиков и банков» — Застройщики опасаются изъятия неосвоенных участков, возводят «халупы» из газоблоков и предлагают их по ценам бизнес-класса. Еще сильна память о временах, когда в Казахстане гуляло много «шальных» нефтяных денег. Но ожидания продавцов вдребезги разбиваются о реалии рынка. Сейчас даже на стагнирующем рынке среднестатистический казахстанец не может позволить себе купить квартиру.

INFORMBURO . KZ . «Уличный кинотеатр, функциональное искусство и огромная белка: что ждёт Алматы кроме ремонта улиц?» — В центре Алматы появятся 16 новых арт-объектов. Почти все идеи предложили горожане, а их воплощение проспонсировал акимат. Алматинское лето обычно ассоциируется с перекопанными дорогами и автомобильными пробками на жаре, но в этом году в городе ведутся не только ремонтные работы. С начала июля в разных частях “Золотого квадрата” начали появляться функциональные арт-объекты, объединившие сразу три страны: Казахстан, Японию и Великобританию.

MATRITCA . KZ . Лидер движения #НеМолчи Дина СМАИЛОВА – «Мы не можем связаться с новым детским Омбудсменом» — Сейчас, мы не можем связаться с новым Детским Омбудсменом, нас не пригласили на Круглый стол, который проходил в Алматы с участием НПО, с целью, как я поняла, познакомиться. Нам так и не удалось дозвониться до помощников. Но этот вопрос нельзя оставлять в любом случае, преступник должен быть наказан!

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