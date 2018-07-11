Антимонополисты разрешили «Казахтелекому» купить 75% акций Kcell

Астана. 11 июля. КазТАГ — Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК разрешил АО «Казахтелеком» купить 75% голосующих акций АО «Kcell», сообщает пресс-служба МНЭ РК.

«Установлено, что компании АО «Казахтелеком» и ТОО «Мобайл Телком-Сервис», представляющие на рынке бренды Altel и Tele2, не входят в одну группу лиц, так как контрольный пакет (50,52%) в данном товариществе принадлежит шведской компании Tele2 AB. Таким образом, учитывая, что в настоящее время АО «Казахтелеком» не имеет рыночной доли на рынке услуг сотовой связи, антимонопольный орган предоставил согласие на экономическую концентрацию, заключающуюся в приобретении «Казахтелекомом» 75% голосующих акций АО «Kcell», — сообщили в МНЭ РК в среду.

В ведомстве отметили, что при рассмотрении ходатайства антимонополисты тщательно проанализировали и оценили конкуренцию на рынке услуг сотовой связи. Как заверили в министерстве, при принятии решения были учтены позиции всех участников рынка. Так, совместно с уполномоченным органом в области связи – министерством информации и коммуникаций РК «также были оценены предполагаемое влияние и эффект от совершения сделки для потребителей, участников и на отрасль в целом».

«При положительном исходе данной сделки АО «Казахтелеком» войдет на рынок сотовой связи страны. По оценкам, доля компании на этом рынке составит 37,5%», — говорится в сообщении.

В МНЭ РК подчеркнули, что сделка «не повлияет на стоимость услуг сотовой связи для конечных потребителей», добавив, что в соответствии со ст. 208 ПК РК, антимонопольным комитетом установлен ряд требований и условий в интересах потребителей страны и развития отрасли в целом, нарушение которых повлечет пересмотр решения, «в том числе отмену сделки в судебном порядке».

«В числе таких условий: сохранение действующих тарифных планов (пакетов) в течение 3 лет после завершения сделки; появление дополнительных услуг для абонентов; расширение покрытия сети 4G в сельских населенных пунктах (с численностью населения 4 тыс. человек и более) до 2021 года; внедрение стандартов предоставления услуг 5G не позднее 31 декабря 2021 года», — уточнили в ведомстве.

Также, по данным министерства, в интересах потребителей антимонопольный орган обязал АО «Казахтелеком» сохранить бренды «Кселл» — «Activ».

«Для осуществления АО «Kcell» независимой предпринимательской деятельности, в качестве условия предусмотрено ведение компанией обособленного управления с независимым менеджментом, то есть акционер не сможет определять ведение предпринимательской деятельности новым менеджментом АО «Kcell». В целях сохранения должного качества услуг и стоимости предписано также сохранить действующие договора по совместному развитию инфраструктуры с другими участниками рынка сотовой связи», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данные условия являются обязательными для исполнения со стороны АО «Казахтелеком» при совершении сделки.

«Кроме того, в адрес МИК РК направлено предписание, реализация которого позволит обеспечить совершенствование механизмов регулирования рынка услуг сотовой связи путем создания условий для сохранения и развития конкуренции», — сообщили в МНЭ РК.

Как сообщалось ранее, намерения «Казахтелекома» приобрести 75% акций Kcell вызывали опасения депутатов мажилиса парламента РК в связи с тем, что, по их мнению, число пользовательских контактов национального оператора может превысить 65% от общего рынка, приведя тем самым к его монополизации.

Напомним, в конце марта МИА «КазТАГ» сообщало, что ведущий турецкий оператор сотовой связи Turkcell, который вместе со скандинавской фирмой Telia Company владеет Kcell, решил продать свой бизнес в Казахстане в 2018 году. Продажу планируется осуществить в рамках избавления от всех активов, которые были оценены «неправильно». Telia объявила об уходе из Центральной Азии в 2015 году.