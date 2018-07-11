Проблема сервиса остается основной проблемой в туристической отрасли страны – Назарбаев

Астана. 11 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что проблема сервиса остается основной проблемой в туристической отрасли страны.

«Мы строим гостиницы, но проблема сервиса остается основной темой. Для этого мы должны подготовить молодых и обучать их этому. Раньше мы на должном уровне не обращали внимания на туристическую отрасль, так как экономические условия не давали в полной мере реализовать ее, а сейчас мы приближаемся к развитию. Наши казахстанцы уже объездили все курорты по всему миру, увидели море, все знают. Я также среди них», – сказал Н. Назарбаев в ходе посещения туристических объектов в Акмолинской области в среду.

Также глава государства отдельно дал поручения по развитю боровской курортной зоны.

«В первую очередь здесь нужно закончить внутреннюю инфраструктуру. Мы внешнюю инфраструктуру подготовили. Были построены большая трасса Астана – Бурабай, железнодорожные пути, отремонтирован аэропорт Кокшетау», — отметил Н. Назарбаев.