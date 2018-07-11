Участок одной из главных транспортных артерий Астаны частично перекроют на неделю

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Астана. 11 июля. КазТАГ – Участок одной из главных транспортных артерий Астаны частично перекроют на неделю, сообщает официальный интернет-ресурс акима столицы.

«С 22.00 11 июля по 18 июля на участке от Коргальжинского шоссе до ул. Сарайшык по пр. Туран будет частично перекрыто движение автотранспортных средств», — сообщили в горакимате в среду.

Отмечается, что перекрытие связано с ремонтом автомобильных дорог.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», — добавили в акимате.

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