Алматы. 11 июля. КазТАГ — Руководители разведслужб Ирана, Китая, Пакистана и России обсудили совместные меры против угрозы проникновения боевиков международной террористической организации «Исламское государство» на территорию Афганистана, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов, эта тема обсуждалась в ходе рабочей встречи глав разведслужб четырех стран в Исламабаде. С российской стороны в ней принял участие глава СВР Сергей Нарышкин.

«Достигнуто понимание необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГИЛ (ИГ) из Сирии и Ирака в афганские провинции для создания там угроз безопасности соседним странам», — проинформировал представитель СВР.

По его словам, в ходе обмена мнениями «подчеркнута важность активизации участия региональных держав в деле урегулирования конфликта в Афганистане».

Стоит отметить, что в пику США Россия и Иран распространяют ложную информацию о значительном количестве боевиков в ИГ в этой стране – порядка 7 тыс. В том числе говорится о большом притоке иностранных наемников. Эти заявления ни разу не были подтверждены какими-либо данными.