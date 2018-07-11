Казахстан провел заседание в секретариате ОДКБ по созданию объединенной системы ПВО в Центральной Азии

Алматы. 11 июля. КазТАГ – Казахстан провел заседание в секретариате Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по созданию объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) в Центральной Азии, сообщает пресс-служба ОДКБ.

«10 июля в секретариате ОДКБ под председательством казахстанской стороны состоялось заседание постоянного совета ОДКБ, в котором приняли участие постоянные и полномочные представители государств-членов ОДКБ и заместители генерального секретаря ОДКБ. Был рассмотрен и доработан проект соглашения о создании объединенной системы ПВО в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Проект документа направлен в государства-члены ОДКБ на внутригосударственное согласование», — сообщили в организации в среду.

Кроме того, по итогам рассмотрения и доработки проекта решения совета министров обороны (СМО) и комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ «О перечне мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года» было принято решение внести его на рассмотрение СМО и КССБ ОДКБ. Также были рассмотрен ряд документов, касающихся деятельности центра кризисного реагирования ОДКБ, которые по итогам заседания постоянного совета были направлены на внутригосударственное согласование.

«В рамках предусмотренного в формате ОДКБ обмена информацией, непосредственно касающейся безопасности государств-членов организации, постпред Республики Армения Давид Вирабян проинформировал членов постоянного совета ОДКБ о ситуации, складывающейся на участке армяно-азербайджанской границы на Нахиджеванском направлении», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 23 января сообщалось о том, что российские разработки, позволяющие сделать технологию «Стелс» неэффективной, могут быть использованы при создании единой (объединенной) системы противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ. Отмечалось, что уже созданы единые региональные системы ПВО в Восточно-Европейском и Кавказском регионах коллективной безопасности. Тогда в ОДКБ добавили, что в Центральноазиатском регионе работа ведется преимущественно на двухсторонней основе. В частности, подписано и ратифицировано соглашение между РФ и РК, ведется работа по заключению аналогичных соглашений с Кыргызстаном и Республикой Таджикистан. Как пояснили в организации, завершение создания объединенной системы ПВО в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности «является ключевым условием дальнейшего развития и интеграции в сфере ПВО и ПРО в рамках ОДКБ».