Экспертное мнение: Курс доллара может вырасти до Т345

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Алматы. 11 июля. КазТАГ — Тенге может продолжить несколько ослабевать по отношению к доллару до Т345, прогнозирует аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

Как считает эксперт, хорошей новостью для нацвалюты Казахстана стало сообщение министерства национальной экономики о том, что экономика страны в I полугодии выросла на 4,1%.

«Подъем казахстанской экономики происходит на фоне продолжающегося замедления темпов инфляции и высокой инвестиционной активности», — обратил внимание И. Марчена.

Негативным фактором для тенге, по его мнению, способно стать очередное снижение нефтяных цен на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем.

«Мировые цены на нефть в среду несколько снижаются на фоне очередного обострения торгового конфликта между США и Китаем. Так, американские власти собираются ввести дополнительные импортные пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд», — напомнил он.

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Все это, считает эксперт, может привести к росту курса американской валюты до Т345 за 1$.

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